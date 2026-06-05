2nd Opinion: Nichts für Anfänger

Rau hat also aus der Überzeugung heraus, dass man sich auch mit Meinungen und Überzeugungen konfrontieren muss, die einem zuwider sind, eine sehr umstrittene Figur von internationalem Format eingeladen. Die Festwochengremien, an die er die Entscheidung zunächst auszulagern schien, haben ihm den Rücken gestärkt.

Dann kam die Absage. Und jetzt sieht sich der Festwochenintendant mit dem schwersten Vorwurf konfrontiert, den die Debattenwelt bereithält: Feigheit vor dem Freund. Meinen Vorschlag, das Gespräch mit Thiel und Palaver am Sonntag statt im Hotel Intercontinental in unserer Sendung „Links.Rechts.Mitte“ zu führen, hat Milo Rau übrigens nicht angenommen. Fair enough.

Auf wessen Seite man in dieser Debatte auch immer steht, eines lässt sich zweifelsfrei konstatieren: Das ist nicht gut gelaufen. Ich finde das schade, denn so wenig ich mit manchen Formaten des Festwochenintendanten anfangen kann, weil ich zum Beispiel das Prozess- oder Tribunalformat für eine geschichts­vergessene Anmaßung halte, so sehr schätze ich, dass Milo Rau ernsthaft daran interessiert ist, nicht nur über die anderen zu reden, sondern auch mit ihnen. Was genau lief da also schief?