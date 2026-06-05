2nd Opinion: Nichts für Anfänger

Die Wiener Festwochen hatten den amerikanischen Tech-Milliardär Peter Thiel eingeladen, um dessen eigenwillige Thesen zum Thema Armageddon und Antichrist zu diskutieren. Daraus wurde nichts: Intendant Milo Rau scheiterte am Protest von Künstlerkollegen und Politik. Provokation mit Religion ist eben nichts für Anfänger.
Kommenden Sonntag hätte im Wiener Hotel Intercontinental ein Gespräch zwischen dem amerikanischen Tech-Milliardär (PayPal, Palantir) Peter Thiel, dem Innsbrucker Theologen Wolfgang Palaver und dem Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau, stattfinden sollen.
Titel der Veranstaltung: „Armageddon und Antichrist? Von der Theologie zur Realpolitik“. Die Festwochen thematisieren dieses Jahr unter dem Generalthema „Republic of Gods“ Mythos und Religion.
Katholischer Libertärer, linker Katholik, woker Dadaist
Der Titel der Thiel-Veranstaltung erweckt freilich den Eindruck, als hätte da jemand vielleicht etwas zu schnell verstanden. Interessant wäre das Gespräch wohl allemal geworden, weil der katholische Libertäre Thiel, der linke Katholik Palaver und der woke Dadaist Rau einander im Gespräch über die Textgeschichte der Apokalypse, die Philosophie René Girards und die politische Theologie Carl Schmitts sicher zur Höchstform provoziert hätten.
Allerdings wurde die Veranstaltung, die lang vorbereitet wurde, aber erst spät ins Programm kam, auch bald wieder abgesagt. Zwar hatten sich einige der Gremien, die rund um die Festwochenleitung etabliert wurden, für die Veranstaltung ausgesprochen, Festwochengenosse Nummer eins und seine Geschäftsführerin entschieden sich schlussendlich dennoch dagegen.
Über die Autoren
Michael Fleischhacker
Michael Fleischhacker (* 26. Mai 1969 in Friesach) ist ein renommierter österreichischer Journalist, Fernsehmoderator und Aushängeschild von Servus TV. Seit Juli 2014 ist er Moderator der Sendung "Talk im Hangar 7". Davor hat er bei "Der Standard", "Kleine Zeitung" und "Die Presse" (September 2004 - Oktober 2012 Chefredakteur) gearbeitet.