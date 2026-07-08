Deutschland reformiert die Rente – zieht Österreich nach?

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgte Punkt 28 des Papiers: „Die Kommission empfiehlt die Einführung einer obligatorischen kapitalgedeckten Rentenkomponente im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung.“ Deutschland soll nun also den hochgepriesenen schwedischen Weg gehen, oder zumindest mal ein Bein darauf setzen.

Zusätzliche zwei Prozent des Bruttolohns sollen auf individuelle Kapitalkonten der Beitragszahler fließen und in ausgewählten Fonds angelegt werden. Man zahlt also nicht für aktuelle Rentenbezieher ein, sondern nur für sich selbst. Wobei diese verpflichtende Zusatzversicherung halbe-halbe von Arbeitgebern und -nehmern übernommen werden soll. Vier Vorteile sieht die Kommission in diesem Modell.

Das wichtigste Versprechen der Reform ist jedoch: Das Rentenniveau der Jungen soll langfristig wieder steigen. Das ist freilich nicht der kapitalgedeckten Zusatzversicherung alleine zuzuschreiben, sondern wäre das Gesamtprodukt aller Empfehlungen, vor allem einem späteren Renteneintrittsalter.