Leitartikel: Österreich redet sich die Klimakrise schön

Ein historisches Hitzewochenende, ein leiser Klimaminister, ein Land, das sich als kühle Urlaubsalternative verkauft: Österreich hat die Klimakrise nicht verdrängt. Es hat gelernt, sie schönzureden, kleinzureden. Mit dem Ernstnehmen lässt sich die Politik Zeit.
Wenn Rekordhitze zum Tagesgeschäft wird
Nach einem der heißesten Wochenenden, das Österreich je erlebt hat – Prädikat historisch –, passierte in der Klimapolitik nichts Spektakuläres. Das zuständige Ministerium verschickte eine Presseaussendung. Titel: „300 Millionen Euro für Österreichs nachhaltige Land- und Forstwirtschaft.“ Dazu kam die Einladung zu einem Hintergrundgespräch über Umwelt und Klima. Es ging um EU-Ebene, Budgetschwerpunkte, Sanierungen, Heizungen, Wälder, Gewässer, Naturgefahren. Alles wichtig. Alles richtig. Und doch klang es, als ließe sich ein historisches Hitzewochenende einfach in den normalen Betrieb einsortieren.
Dabei ist der Absender, Norbert Totschnig, nicht nur Landwirtschaftsminister. Er ist auch für Klima- und Umweltschutz zuständig. Beim Austrian World Summit Anfang Juni fand er noch große Worte. „Heute hat die Welt auf Wien geblickt und wir haben gezeigt, was wir können“, schrieb der Klimaminister nach Arnold Schwarzeneggers Klimakonferenz. Nach einem der heißesten Wochenenden der Messgeschichte blieb er auffallend leise.
Zwei Erzählungen
Nicht sein Schweigen ist bemerkenswert, sondern die Routine. Auf internationalen Bühnen wird die Klimakrise groß erzählt. Vor der eigenen Haustür wird sie in Termine, Programme und Budgetzeilen sortiert. Wir reden ein bisschen darüber, wenn die Thermometer Rekorde brechen; vielleicht noch einmal kurz vor Beginn der Wintersaison, wenn der Schnee ausbleibt. Oder wir deuten die Klimakrise zur Chance um.
Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner verkauft Österreich dieser Tage als „Coolcation“-Destination. Während Südeuropa unter der Hitze leidet, soll Österreich vom vergleichsweise angenehmen Klima profitieren. Die Sommersaison beginne früher und dauere länger. Im Winter werde eben stärker beschneit. Alles super. Alles im Griff. Fast gleichzeitig wirbt Greenpeace Österreich mit dem Satz: „Das wird vielleicht der kühlste Sommer unseres restlichen Lebens.“ Derselbe Sommer, zwei Erzählungen: Die einen verkaufen ihn. Die anderen warnen vor ihm.
Eine aktuelle Analyse aus Deutschland zeigt, dass ein einzelner Hitzetag die Wirtschaft rund 431 Millionen Euro kostet. Knapp 97 Prozent dieser Kosten entstehen durch sinkende Produktivität. Hitze ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko. Sie trifft Arbeit, Schulen, Pflegeheime, Städte, Betriebe und Infrastruktur.
Gelernt? Nichts
Trotzdem stammt rund ein Drittel der gesamten Einsparungen im Doppelbudget 2025 und 2026 aus dem Klimabereich. Umstrittene Subventionen wie Pendlerpauschale oder Dieselprivileg, in die jedes Jahr Milliarden fließen, bleiben weitgehend unangetastet. Gespart wird dort, wo Zukunft vorbereitet wird. Geschont wird dort, wo Vergangenheit subventioniert wird. Dazu passt die Erzählung der Regierung, man wolle „schrittweise“ und „sozial ausgewogen“ ökologisieren. Am Ende dieses vagen Wegs steht die Klimaneutralität 2040. Oder eben irgendwann.
Schon der Sommer 2024 war keine abstrakte Warnung mehr. In der Wiener Innenstadt wurden mehr als 50 Tropennächte mit Temperaturen über 20 Grad gemessen. Danach folgten die schwersten Unwetter der vergangenen Jahrzehnte. Ganz Niederösterreich wurde zum Katastrophengebiet erklärt. Österreich weiß also, wie sich ein heißeres Klima und seine Folgen anfühlen. Und doch führt in den Umfragen ausgerechnet jene Partei haushoch, deren Spitzenfunktionäre die menschengemachte Klimakrise regelmäßig relativieren oder bestreiten.
Klimapolitik beginnt dort, wo es weh tut
Viele spüren, was kommt. Noch mehr fürchten offenbar, was folgen müsste: andere Regeln, andere Prioritäten, weniger Ausreden. Paris hat nach der Hitzekatastrophe des Jahres 2003 nicht nur Hitzeaktionspläne beschlossen. Die Stadt hat begonnen, sich umzubauen. Schulhöfe wurden entsiegelt und begrünt, Straßen für den Autoverkehr zurückgebaut, Bäume gepflanzt. Mehr Grün. Mehr Platz. Mehr grüner Platz. Paris war bereit, an den empfindlichsten Punkt der Stadtpolitik zu gehen: den Parkplatz. Paris hat den Konflikt angenommen. Heute gibt es ganze Straßenzüge ohne Autos. „Eine Stadt zu verändern, ist kompliziert, denn selbst die fortschrittlichsten Menschen wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern. Um erfolgreich zu sein, muss man eine Strategie haben, entschlossen sein und, ja, akzeptieren, unbeliebt zu sein“, sagte die langjährige Bürgermeisterin Anne Hidalgo.
Auch Österreich hat kein Erkenntnisproblem. Aber ein Konfliktproblem. Ein neuer Baum wird gerne gesehen, bis ein Parkplatz verschwindet. Die klimafitte Schule ist beliebt, bis die Rechnung kommt. Die Verkehrswende darf ruhig kommen, solange sie den eigenen Weg nicht kreuzt. Ja, wer den öffentlichen Raum verändert, schafft Gewinner und Verlierer. Wem gehört der Straßenraum? Dem abgestellten Auto – oder Bäumen, Kindern, Radfahrern und Fußgängern? Klimapolitik bleibt folgenlos, wenn sie nur aus Warnungen, Förderprogrammen und Selfies von Klimakonferenzen besteht. Ernst wird sie erst dort, wo jemand etwas verliert: einen Parkplatz, eine Gewohnheit, eine Ausrede.