Leitartikel: Österreich redet sich die Klimakrise schön

Viele spüren, was kommt. Noch mehr fürchten offenbar, was folgen müsste: andere Regeln, andere Prioritäten, weniger Ausreden. Paris hat nach der Hitzekatastrophe des Jahres 2003 nicht nur Hitzeaktionspläne beschlossen. Die Stadt hat begonnen, sich umzubauen. Schulhöfe wurden entsiegelt und begrünt, Straßen für den Autoverkehr zurückgebaut, Bäume gepflanzt. Mehr Grün. Mehr Platz. Mehr grüner Platz. Paris war bereit, an den empfindlichsten Punkt der Stadtpolitik zu gehen: den Parkplatz. Paris hat den Konflikt angenommen. Heute gibt es ganze Straßenzüge ohne Autos. „Eine Stadt zu verändern, ist kompliziert, denn selbst die fortschrittlichsten Menschen wollen ihre Gewohnheiten nicht ändern. Um erfolgreich zu sein, muss man eine Strategie haben, entschlossen sein und, ja, akzeptieren, unbeliebt zu sein“, sagte die langjährige Bürgermeisterin Anne Hidalgo.

Auch Österreich hat kein Erkenntnisproblem. Aber ein Konfliktproblem. Ein neuer Baum wird gerne gesehen, bis ein Parkplatz verschwindet. Die klimafitte Schule ist beliebt, bis die Rechnung kommt. Die Verkehrswende darf ruhig kommen, solange sie den eigenen Weg nicht kreuzt. Ja, wer den öffentlichen Raum verändert, schafft Gewinner und Verlierer. Wem gehört der Straßenraum? Dem abgestellten Auto – oder Bäumen, Kindern, Radfahrern und Fußgängern? Klimapolitik bleibt folgenlos, wenn sie nur aus Warnungen, Förderprogrammen und Selfies von Klimakonferenzen besteht. Ernst wird sie erst dort, wo jemand etwas verliert: einen Parkplatz, eine Gewohnheit, eine Ausrede.