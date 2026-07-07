Auch Hauseigentümer sind für die Erbschaftssteuer

Die Ergebnisse würden darauf hindeuten, „dass Konsolidierungsmaßnahmen vor allem dann auf Akzeptanz stoßen, wenn sie primär hohe Vermögens- und Unternehmensgewinne betreffen“, heißt es in einem Bericht, den die „Statistik Austria“ und das „Institut für Höhere Studien“ (IHS) erstellt haben. Und zwar zu einer Befragung von rund 3.500 18bis 74-jährigen Menschen in Österreich, bei der es im Februar und im März um soziale Krisenfolgen, aber eben auch mögliche Maßnahmen zur Budgetsanierung gegangen ist.

Rausgekommen ist, dass eine Erhöhung von Einkommensteuern und Sozialversicherungsbeiträgen ebenso deutlich abgelehnt wird wie Einsparungen bei den Pensionen. Anders formuliert: Dafür sprechen sich gerade einmal fünf, sechs Prozent aus. Mehr, aber auch nur eine Minderheit von 30 Prozent, sind für die Kürzung von Sozialleistungen wie der Mindestsicherung.

Auf Zustimmung einer Mehrheit stoßen hingegen höhere Steuern für Konzerne, die Gewinne machen und bisher kaum etwas abliefern hierzulande (74 Prozent) sowie die Einführung von Vermögens- und Erbschaftssteuern: 61 Prozent sind für eine Vermögenssteuer oder einmalige Abgabe, 58 Prozent für eine Erbschaftssteuer – jeweils ausdrücklich für die reichsten zehn Prozent der Bevölkerung.