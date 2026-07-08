Daheim gefangen: Was bringt die Fußfessel?

Wie lebt man mit einer Fußfessel und was bringt es? News hat mit einem ehemaligen Häftling gesprochen: Herr N. hat für rund fünf Monate eine Fußfessel getragen. Wegen eines Drogendelikts drohten ihm drei bis zehn Jahre Haft, er hatte daheim Marihuana angebaut – eigentlich für den Eigenbedarf, aber später auch einen Freund damit versorgt. Der gab das Marihuana weiter und N. ist aufgeflogen. „Schon die U-Haft von 25 Tagen war schlimm für mich, ich hatte ja kleine Kinder und meine Frau daheim“, erzählt er. Eine drohende lange Haftstrafte setzte ihm zu: „Das war ein extremer Schock.“

In der Verhandlung zeigte er sich geständig und reumütig; er fasste schließlich 16 Monate aus, davon acht unbedingt, von denen er fünf Monate absitzen musste. „Mein Anwalt brachte mich auf die Idee, eine Fußfessel zu beantragen.“ Der Antrag wurde genehmigt. „Es war eine riesige Erleichterung, dass ich nach der U-Haft nicht nochmals ins Gefängnis musste.“ Die Fußfessel war ein Lichtblick und eine Chance, sein Leben in den Griff zu bekommen, erinnert sich N. „Ohne diese Chance wäre vielleicht alles vorbei gewesen.“

Der Sozialbetreuer konnte schließlich seinen Job behalten und weiter mit seiner Familie leben – die Fußfessel ist ja gedacht, um Verurteilte nicht aus ihrem sozialen System zu reißen. Vom Hausarrest wusste sein Arbeitgeber nichts, das war so ausgemacht. Es hätte dort zwar zu einer Überprüfung durch Beamte in Zivil kommen können, doch in diesem Fall hätten die sich als Verwandte ausgegeben.