2nd Opinion: Gesinnungsschnüffelei und Repression

Bei anderen Themen ist das Anderer-Meinung-Sein in Österreich ein bisschen happiger. Das musste kürzlich die Gewista zur Kenntnis nehmen, Österreichs größtes Außenwerbungs-Unternehmen. Das sind die, über die man Plakatflächen im öffentlichen Raum buchen kann, zum Beispiel neben Autobahnen und an Bushaltestellen. Die Firma gehört mehrheitlich einem französischen Unternehmen, beteiligt ist aber auch der Verband der Wiener Arbeiterheime, also die SPÖ. Das ist für die Wiener SPÖ gar nicht so unpraktisch, aber das ist eine andere Geschichte.

Die Gewista jedenfalls kam kürzlich ins Visier des Standard, weil auf von ihr verwalteten Plakatflächen Werbung zu sehen war, auf denen ein Jesus-Kitschbild im Nazarener-Stil und der Slogan „Juni ist der Herz-Jesu-Monat“ zu lesen war. Dazu gab es einen QR-Code, über den man die Website des Auftraggebers ansteuern konnte, der Österreichischen Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum (TFP). Die findet den „Pride Month“, welcher der Juni für die Progressiven ist, nicht so gut und will dem Zeitgeist, den er repräsentiert, die Lehre von „Reinheit, Keuschheit und Würde des Menschen“ entgegensetzen.