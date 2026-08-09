ORF kontert Medienbericht über Senderabschaltung

Auch im Krisenfall sei die umfassende Versorgung der österreichischen Bevölkerung durch das ORF-Sendernetz "unverändert sichergestellt", wurde in der Aussendung betont. Nur noch sechs Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden den ORF über Antenne empfangen und die allermeisten TV-Haushalte mehr als einen Empfangsweg nutzen. Die Änderungen in der TV-Versorgung würden deshalb "wenn überhaupt, wenige Hundert Haushalte" bemerken. Diese könnten das Problem bei einer Doppelversorgung durch einen Wechsel auf eine andere Frequenz oder einen anderen Empfangsweg lösen.

"In einzelnen eng begrenzten Gebieten kann es im Zuge dieser Umstellungen zu Einschränkungen beim Empfang über Antenne oder UKW kommen", räumte der ORF in der Aussendung ein. Betroffene Hörer und Seher könnten sich an den ORF-Kundenservice wenden, "um gemeinsam eine individuelle Lösung für ihre jeweilige Empfangssituation zu finden", heißt es. Dass das Netz "optimiert" wird, liege daran, dass der ORF "im Zuge der ihm aufgetragenen Einsparungsmaßnahmen" das terrestrische Sendernetz noch wirtschaftlicher führen müsse.

Mit Bezug auf den "Krone"-Bericht sprach die FPÖ am Sonntag in einer Aussendung zunächst von einem "unfassbaren Skandal", durch den "rund 65.000 Österreicher" schon "ab August von der terrestrischen TV- und UKW-Versorgung abgeschnitten werden". Damit verwehre man vor allem im Katastrophenfall Menschen, die in ländlicheren Regionen leben oder Autofahrern, die dort unterwegs sind, wichtige Informationen.

Selbst wenn die Stellungnahme des ORF inhaltlich stimmen sollte und letztlich nur "ein paar tausend Österreicher" betroffen seien, leiste sich der ORF "ein starkes Stück", so FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker in einer weiteren Aussendung nach der ORF-Replik. So habe man Sender abschalten wollen "ohne die betroffenen Menschen darüber zu informieren". Für Hafenecker ist demnach nicht nachvollziehbar, "dass sich jetzt all jene, denen der ORF die Antennen abdreht, auch noch aktiv beim ORF deshalb melden müssen".

"In den meisten Fällen wird im Falle einer Doppelversorgung durch den Wechsel auf eine andere Frequenz oder die Nutzung eines anderen Empfangsweges Abhilfe zu schaffen sein. Satellit und Streaming sind weiterhin überall verfügbar", hieß es in der ORF-Stellungnahme.

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