"Katseye: Wild Hearts": Girlband im Aufwind

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Meistens erhalten Popgrößen ja erst am Zenit ihres Schaffens den eigenen Film. Regisseurin Nadia Hallgren hat die Mitglieder der Girlgroup Katseye hingegen schon vor ihrem Aufstieg begleitet. Sie erzählt den Weg, den die Formation seit der Teilnahme an der "Dream Academy" hin zu zwei Grammy-Nominierungen genommen hat. Rückschläge, Herausforderungen und die künstlerische Entwicklung stehen hier im Fokus. Ab Mittwoch ist der Dokumentarfilm in den heimischen Kinos zu sehen.

von APA