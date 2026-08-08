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"Meine brillante Karriere": Eine Frau muss sich entscheiden

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Sybylla träumt davon, als Schriftstellerin abzuheben
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"Meine brillante Karriere" erzählt nach Miles Franklins Roman vom Leben der widerspenstigen Farmerstochter Sybylla (Philippa Northeast) im Australien um 1900. Während ihre Großmutter für sie die Rolle der braven Hausfrau vorsieht, träumt die junge Frau von Selbstbestimmung und Freiheit, um als Schriftstellerin erfolgreich zu sein. Doch dann verliebt sie sich unvorbereitet und muss sich doch zwischen Ehe und Freiheit entscheiden. Abrufbar ist die neue Serie ab Donnerstag.

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SYDNEY - AUSTRALIEN: FOTO: APA/APA/Netflix/Ian Routledge/Netflix

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