Bilderbuch bringen neues Album erst im Oktober heraus

Bilderbuch haben am Freitag ihren neuen Song "Zahlen als Beweis" herausgebracht. Dabei handelt es sich nach "Irgendwo" und "Push Reality" bereits um die dritte Vorab-Single zum neunten Studioalbum "∞+1". Dieses wird allerdings nicht - wie ursprünglich angekündigt - am 18. September erscheinen, sondern erst am 9. Oktober, teilte die Band am Freitag mit.
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Der neue Track selbst handelt von der Messbarkeit von Emotionen im Zeitalter der Algorithmen. "Sie hat das Gefühl nicht mehr / Sie braucht Zahlen als Beweis", heißt es im Songtext. "Über einem klebrig-glitzernden Synthie singt Maurice Ernst über zwischenmenschliche Entfremdung und gesellschaftlichen Druck", schreiben Bilderbuch über die Single.