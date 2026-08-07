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Bilderbuch bringen neues Album erst im Oktober heraus

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Maurice Ernst singt nun über messbare Emotionen
©APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
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Bilderbuch haben am Freitag ihren neuen Song "Zahlen als Beweis" herausgebracht. Dabei handelt es sich nach "Irgendwo" und "Push Reality" bereits um die dritte Vorab-Single zum neunten Studioalbum "∞+1". Dieses wird allerdings nicht - wie ursprünglich angekündigt - am 18. September erscheinen, sondern erst am 9. Oktober, teilte die Band am Freitag mit.

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Der neue Track selbst handelt von der Messbarkeit von Emotionen im Zeitalter der Algorithmen. "Sie hat das Gefühl nicht mehr / Sie braucht Zahlen als Beweis", heißt es im Songtext. "Über einem klebrig-glitzernden Synthie singt Maurice Ernst über zwischenmenschliche Entfremdung und gesellschaftlichen Druck", schreiben Bilderbuch über die Single.

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