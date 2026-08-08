Rocktrio Zeronic nach "sanftem Ruck von außen" zurück

Oft brauche es einfach einen sanften Ruck von außen, führte der Kopf der Band weiter aus. "In unserem Fall kam dieser von unseren Freunden vom Picture On Festival. Deren Initiative hat die Idee sozusagen von außen wieder in unsere Köpfe gebracht. Eines war nämlich immer klar: Wenn wir wieder auf die Bühne gehen, dann nur mit einem neuen Album im Gepäck." Dieses stellte das Trio dann auch bei dem besagten Festival im Burgenland am Freitag vor.

Das Comeback-Album besteht ausschließlich aus neuem Material, die Songs sind über den Zeitraum eines Jahres entstanden. "Natürlich will man sich grundsätzlich nicht wiederholen, wenn man ein neues Album macht", so Tanczos. Das sei seiner Band auch früher "ganz gut" gelungen. "Jetzt war aber so viel Zeit vergangen, dass wir nicht einmal mehr unterbewusst auf das letzte Album reagiert haben, sondern ein recht freies Feld vor uns hatten."

"Die Gitarren stehen wieder stärker im Mittelpunkt", beantwortete der Sänger die Frage, wie Zeronic heute klingen, "gleichzeitig sind die Songs direkter und fokussierter geworden." Man schließe damit "eher" an die ersten beiden Alben von 2001 und 2003 an - "vielleicht, weil damals der musikalische Kern und die DNA der Band definiert wurden". Genau diesen Kern habe man sich bewahren wollen. "Und mit dem verbinden, wer und was wir heute sind."

Bei der Reaktivierung von Zeronic sei es "mehr um ein Reinleuchten und Nachschärfen" als um eine Neuerfindung gegangen, betont Tanczos. "Es war kein 'alles anders machen', sondern eher ein 'auf den Punkt und ins Jetzt bringen'."

"Modernism" ist ein Album "über das Leben in einer Zeit stetigen Fortschritts", beschreibt Tanczos. "Über die Freiheiten, die er verspricht, die Unsicherheiten, die er mit sich bringt, und darüber, wie Menschen dennoch nach Verbundenheit suchen". Die Songs beschäftigen sich mit den Spannungen des modernen Lebens - "mit Nähe und Distanz, Zugehörigkeit und Aufbruch, Ernüchterung und Optimismus".

Am 15. Oktober treten Zeronic in der Wiener Arena auf. Tanczos: "Wir wollen mit dem neuen Album wieder regelmäßig live unterwegs sein und arbeiten bereits an weiteren Terminen. Wohin diese Reise genau führt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen."

Zeronic soll wieder für handgemacht Musik stehen. Im Handel wird unter diesem Namen seit kurzem aber auch ein Getränk feilgeboten. "Damit haben wir rein gar nichts zu tun und waren, ehrlich gesagt, selbst ziemlich überrascht", so der Musiker.

(Von Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - www.zeronic.net )