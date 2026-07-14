Pensionen: Sollen Akademiker länger arbeiten?

NEOS sind mit ihrer Forderung, das gesetzliche Pensionsalter anzuheben, nicht mehr allein. Auch aus der ÖVP, aber auch der FPÖ kommen neuerdings Signale, die in diese Richtung gehen. Schon im Juni hat der freiheitliche Budgetsprecher Arnold Schiefer in einem Standard-Interview erklärt, dass man darüber diskutieren müsse, für wen es zumutbar sei, länger zu arbeiten.

Aus seiner Sicht wären das „Leute etwa, die länger studiert haben und die keine körperlich schweren Arbeiten verrichten mussten“. Ähnlich äußerte sich zuletzt ÖVP-Budgetsprecher Andreas Ottenschläger in der ORF-Sendung „Hohes Haus“.