2nd Opinion: Weiter wie bisher

Aus dieser Erkenntnis, die ungefähr alles über die Sicht der Eliten auf den gemeinen Staatsbürger sagt, folgt das Kern-Narrativ zeitgenössischer Politik. Weil die Hinwendung des Stimmviehs zu den Gruppierungen am rechten und linken Rand so etwas wie Handlungsbedarf bei den etablierten Parteien ausgelöst hat, bemühen die sich jetzt, so zu tun, als ob sie die Sorgen des gemeinen Volkes ernst nähmen.

Während also früher Menschen, die fanden, dass es zu viele Migranten gibt, dass ihr subjektives Sicherheitsbedürfnis nicht ausreichend befriedigt wird und sie sich zunehmend fremd im eigenen Land fühlen, als überforderte Opfer primitiver rechter Propaganda denunziert wurden, erklärt man ihnen jetzt, dass man die Probleme, die sie umtreiben, sehr wohl sehe. Es gebe nur leider keine einfachen Lösungen dafür.

Der Bürger, der so dumm nicht ist, wie der Politiker glaubt, sagt darauf: Ich brauche ja eh keine einfache Lösung, ich brauche einfach eine Lösung, die darf ruhig auch kompliziert sein. Und weil er die nicht hat, sagt der Politiker einfach: „Weiter wie bisher ist keine Option“, auch wenn es für ihn die einzige Option ist, die er sich vorstellen kann. Zu begreifen, was daraus folgt, ist keine Raketenwissenschaft: Weiter wie bisher ist die einzige Option, bis es gar keine Optionen mehr gibt. Genau darauf steuern wir zu.