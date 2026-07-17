ABO

NSU-Unterstützerin zu zwei Jahren Haft verurteilt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©APA/APA/dpa/Sebastian Kahnert
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Unterstützerin der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) Susann E. ist zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Dresden (OLG) sprach sie der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und in einem Fall der Beihilfe zu einer schweren räuberischen Erpressung mit Waffen schuldig.

von

Susann E. soll etwa der verurteilten deutschen Rechtsterroristin Beate Zschäpe ihre Krankenkassenkarte und ihre Personalien zur Verfügung gestellt haben. Zudem war sie laut Anklage an der Abholung eines Wohnmobils beteiligt, das der NSU am 4. November 2011 beim letzten Raubüberfall in Eisenach verwendete. Seit spätestens Anfang 2007 soll E. von den rassistisch motivierten Morden des NSU gewusst haben. Ihr Ehemann André E. wurde 2018 zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.

Die Neonazi-Terrorzelle NSU bestand aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Ab dem Jahr 2000 verübte das Trio jahrelang unerkannt zehn Morde in ganz Deutschland. Ihre Opfer waren neun Gewerbetreibende türkischer und griechischer Herkunft sowie eine deutsche Polizistin.

Mundlos und Böhnhardt verletzten zudem Dutzende Menschen bei zwei Bombenanschlägen in Köln. Die beiden Männer töteten sich 2011 in Eisenach, um ihrer Festnahme zu entgehen. Erst dann flog der NSU auf.

ARCHIV - 04.12.2025, Sachsen, Dresden: Susann E. sitzt vor Prozessbeginn im Oberlandesgericht (OLG) Dresden. Die mutmaßliche Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe ist unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt. (zu dpa: «Urteil gegen mutmaßliche NSU-Unterstützerin erwartet») Foto: Sebastian Kahnert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ukraine meldete neue Drohnenangriffe auf russische Ziele (Archivbild)
Politik
Ukraine greift erneut russische Schiffe im Schwarzen Meer an
Politik
Sechste Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran
Burnham wird wohl Premier
Politik
Burnham soll Starmer an Spitze von Labour-Partei ablösen
Iran griff Ziele in Jordanien, Oman und Syrien an (Archivbild)
Politik
Iran greift Syrien, Jordanien und Oman an
US-Präsident Trump im April bei einer Rede an die Nation
Politik
US-Präsident Trump hält Rede an die Nation
++ ARCHIVBILD ++ Gesprochen wird etwa über die Kooperation im Verteidigungsbereich
Politik
Merz und Macron wollen Beziehungen wieder in Schwung bringen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER