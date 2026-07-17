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Berichte: US-Militär greift Brücken im Iran an

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Iranischen Medienberichten zufolge hat das US-Militär zwei Brücken im Süden des Irans angegriffen. Bei den jüngsten US-Attacken auf die Provinz Hormusgan seien die Kahurestan-und die Gariveh-Brücke auf den Verkehrsachsen der Provinz getroffen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Provinzverwaltung. Die Straßen zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region.

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Bei dem Angriff seien zwei Menschen getötet und vier weiter verletzt worden, hieß es weiter. Es gab keine näheren Angaben zu den genauen Schäden. Laut dem regierungstreuen Sender Press TV wurden insgesamt drei Brücken bei den Angriffen getroffen.

Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut "New York Times" als wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren des Irans.

Davor hatte das US-Militär für die sechste Nacht in Folge den Start neuer Angriffe gegen den Iran verkündet. Diese seien am Donnerstag um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen." US-Präsident Donald Trump hatte erst diese Woche damit gedroht, die Angriffe im Iran auf Kraftwerke und Brücken auszuweiten.

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