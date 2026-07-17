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Iran greift Militärbasis in Syrien an

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Revolutionsgarden griffen Militärstützpunkt in Syrien an (Archivbild)
©APA/APA/AFP/ATTA KENARE
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Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens den ehemaligen US-Militärstützpunkt Al-Tanf im Südosten Syriens angegriffen. Bei dem "Überraschungsangriff" sei das Kommandozentrum "des Feindes" in der Region attackiert worden, erklärte das Staatsfernsehen am Freitag im Onlinedienst Telegram. Es handle sich um einen Vergeltungsangriff nach der Tötung von iranischen Soldaten in Iranshahr im Südosten des Irans.

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Die USA hatten im Februar bekanntgegeben, sich von dem Stützpunkt Al-Tanf zurückgezogen zu haben. Demnach übergaben sie die Kontrolle an die syrische Armee.

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