Selenskyj befürchtet massiven russischen Angriff

Zuvor waren nach wiederholten russischen Drohnenangriffen an einer zentralen Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew neue Schutzvorrichtungen angebracht worden. An beiden Seiten der Nordbrücke wurden große Netze zum Schutz vor Drohnen aufgehängt. Damit kommen solche Netze, die im Osten und Süden der Ukraine bereits weit verbreitet sind, erstmals in Kiew zum Einsatz. Unterdessen wurde im ostukrainischen Kramatorsk ein Polizist durch eine russische Drohne getötet.

Russland hatte zuletzt seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt deutlich intensiviert und dabei in den vergangenen Tagen auch die Nord- und die Südbrücke ins Visier genommen, was zu langen Staus führte. Die Nordbrücke wurde auch am Sonntag während des Besuchs von Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz in Kiew von einer Drohne getroffen. Am Freitag hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko die Situation in der Stadt "extrem dramatisch" genannt und davor gewarnt, dass Kiew "in Stücke gerissen" werde.

Beim Einschlag einer russischen Drohne in ein Polizeiauto in Kramatorsk in der Ostukraine kam ein Polizist ums Leben. Drei weitere Polizeibeamte seien bei dem Angriff verletzt worden, teilte der regionale Polizeichef Olexander Biloschizkyj auf Facebook mit. "Es fällt schwer, Worte zu finden, wenn man einen der Seinen verliert", schrieb er.

Kramatorsk liegt im Osten der Ukraine. Die Stadt gehört zum ukrainischen Festungsgürtel, der seit Monaten schweren Angriffen der russischen Militärs widersteht.

Bei einem russischen Angriff auf eine belebte Landstraße bei Odessa im Süden der Ukraine wurden mindestens fünf Menschen verletzt. Mehrere Fahrzeuge, hauptsächlich Sattelschlepper, seien beschädigt worden, berichtete der regionale Militärverwalter Oleh Kiper auf Telegram.