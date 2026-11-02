Midterms 2026: „Demokratische Wähler wollen einen Kandidaten, der Feuer spucken kann“

Krieg, Inflation, Korruptionsvorwürfe: Donald Trump sorgt zwar für breite Ablehnung, aber noch lange für keine gesicherte Mehrheit für die Demokraten. Bei den Midterm-­Wahlen am 3. November entscheidet sich, ob die Republikaner weiter ungebremst regieren können – oder ob Trump die Kontrolle über den Kongress verliert. Julius van de Laar, Politikstratege und einst Wahlkämpfer Barack Obamas, analysiert, warum die Demokraten in der republikanischen Empörungsmaschine in den sozialen Medien untergehen, weshalb Abtreibungsverbote und tödliche ICE-Einsätze kaum Menschen mobilisieren – und ob Trump womöglich nur mit seinen eigenen Waffen zu schlagen ist.

Herr van de Laar, in Europa hat man das Gefühl, US-Präsident Donald Trump schießt sich seit fast zwei Jahren ein Eigentor nach dem anderen: Elon Musk feuerte zu Beginn von Trumps Amtszeit 300.000 Beamte und Regierungsbeauftragte, was das Einsetzen von Loyalisten erleichterte. Universitäten wurde die Finanzierung entzogen, das brutale Vorgehen von Agenten der Migrationsbehörde ICE forderte Tote. Trump lässt sich Flugzeuge aus Katar schenken, Menschen, die sich Vorteile erwarten, kaufen große Mengen seiner Kryptowährung, die Hochzeit seines Sohnes bezahlte ein russischer Oligarch und nun soll man sich um viel Geld eine Vorschau seiner Postings auf seiner eigenen Social Media-Plattform Truth Social kaufen können, da sie Börsenkurse beeinflussen. Derweil treiben Irankrieg und Zollstreit die Preise für die eigene Bevölkerung in die Höhe, während Trumps Vermögen seit seiner Angelobung um kolportierte 2,2 Milliarden Dollar gewachsen ist. Wo bleiben die Proteste?

Den Widerstand gegen Trump sehen wir derzeit an katastrophalen Zustimmungsraten zu Trumps Präsidentschaft. Je nach Umfrageinstitut geben zwischen 60 und 75 Prozent der Bevölkerung beim Thema „direction of country“ an, dass die USA auf dem falschen Kurs sind. Trump selbst hat 26 Prozentpunkte an Zuspruch im Vergleich zur Zeit der Angelobung verloren – das ist nicht nur deutlich schlechter als unter Joe Biden: Bei derart geringem Zuspruch verliert die regierende Partei im historischen Schnitt ganze 28 Sitze im Repräsentantenhaus. Das würde die Republikaner die Mehrheit kosten.

Dass die Menschen in den USA nicht auf die Straße gehen, stimmt so nicht. Ich erinnere an die No-Kings-Proteste. Aber viele Amerikaner überlegen zweimal, ob sie statt ihrer Abendschicht bei McDonald’s nochmal Sprit verfahren sollen, um demonstrieren zu gehen. Dazu sind die Jobs zu unsicher und die Alltagskosten zu hoch.

Obwohl die Demokraten genau für diese Zustände Lösungen versprechen, bekommen sie kaum eine Bühne. Welche Rolle spielen Medien und die Art der Kommunikation dabei?

Die Medienlandschaft ist extrem fragmentiert. Stimmung wird in den sozialen Medien gemacht. Und die Demokraten gehen nicht immer geschickt vor: Seit die demokratische Herausforderin Kamala Harris im Wahlkampf 2024 in einem Nebensatz meinte, Geschlechtsumwandlungen von Inhaftierten sollte der Staat, und damit die Steuerzahler übernehmen, wird das von den Republikanern medial ganz nach oben gespielt.

LGBTQ-Rechte stehen auf der Liste der Dinge, die für Amerikaner gerade wichtig sind, allerdings ganz unten: Das ist einfach kein Thema. Wenn dann aber auch der texanische Demokrat James Talarico meint, Gott sei unter Umständen non-binär, und habe damit also kein eindeutig identifizierbares Geschlecht, können die Republikaner diese Ausschnitte immer und immer wieder verwenden und sagen: Seht her, die Demokraten sind ein Haufen kommunistischer Verrückter.