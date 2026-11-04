Hakeem Jeffries nach den Midterms: Warum seine Wahl zum Speaker historisch wäre

Für die Mehrheit sind 218 der 435 Sitze nötig. Erste Hochrechnungen sahen die Demokraten in der Wahlnacht deutlich darüber, einige Projektionen gingen von bis zu 244 Mandaten aus. Auch im Senat zeichnete sich eine demokratische Mehrheit ab, unter anderem mit dem Sieg von James Talarico in Texas. Für Präsident Donald Trump, dessen Republikaner beide Kammern kontrolliert hatten, bedeutet das Ergebnis das Ende der vollen Kontrolle über den Kongress.

Jeffries deutete den Ausgang als Abrechnung mit der Regierung. „Das amerikanische Volk hat gesprochen und klargemacht, dass es genug hat vom Extremismus, genug von der Korruption“, sagte er in seiner Siegesrede. Die Menschen wollten einen Kongress, der für sie liefere. Schon im Wahlkampf hatte er das Thema vorgegeben. „Ein dramatischer Wandel ist notwendig. Die Amerikanerinnen und Amerikaner wissen, dass es nicht gut läuft“, sagte er am 21. Oktober, wie sein Büro als Fraktionschef dokumentiert, und forderte unter anderem den massiven Bau leistbarer Wohnungen.

Trump selbst reagierte auf seiner Plattform Truth Social mit dem Hinweis, er sei nicht auf dem Stimmzettel gestanden, sonst hätten die Republikaner haushoch gewonnen.