US-Midterms am 3. November: Was gewählt wird und wann Ergebnisse feststehen

Am Dienstag, dem 3. November, finden in den USA die Zwischenwahlen statt, die sogenannten Midterms. Sie heißen so, weil sie in die Mitte der vierjährigen Amtszeit des Präsidenten fallen. Gewählt werden laut dem offiziellen Informationsportal der US-Regierung alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus, dessen Abgeordnete nur zwei Jahre im Amt sind, sowie rund ein Drittel der Senatorinnen und Senatoren, die für sechs Jahre gewählt werden.

Im Senat stehen heuer 35 Sitze zur Wahl. 33 davon sind reguläre Sitze der sogenannten Klasse II, wie die Liste des US-Senats zeigt. Dazu kommen laut der Wahldatenbank Ballotpedia zwei Nachwahlen in Florida und Ohio für die früheren Sitze von Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance. Außerdem werden in 36 Bundesstaaten die Gouverneurinnen und Gouverneure gewählt. In 40 Bundesstaaten stimmen die Wählerinnen und Wähler zusätzlich über 164 landesweite Sachfragen ab. Das sind laut Ballotpedia elf mehr als im Durchschnitt der Wahljahre seit 2014 zum selben Zeitpunkt.