Emmanuel Macron und die Proteste: Was der Präsident einräumt und warum die Zeit drängt

In Frankreich gehen seit Wochen Hunderttausende Menschen auf die Straße, und im Zentrum der Kritik steht Präsident Emmanuel Macron. Bei einem Besuch in Marseille hat der 48-Jährige am 26. Oktober eingeräumt, dass der Staat auf die Ausschreitungen vom 17. Oktober nicht vorbereitet war. „Es hat ganz klar an Vorausschau gefehlt, und Sie waren an diesem Tag nicht genug Kräfte“, sagte er vor Polizistinnen und Polizisten, wie der Élysée-Palast in seinem Bericht über den Besuch in Marseille dokumentiert. Für den vergangenen Samstag hatte er vor einem weiteren „Samstag mit Risiko“ gewarnt, für den 5. November rufen alle Gewerkschaften zu einem nationalen Aktionstag auf.

Für Macron kommt die Krise zu einem heiklen Zeitpunkt. „Wir sind sechs Monate vor unserer Präsidentschaftswahl“, sagte er in seiner Ansprache an die Französinnen und Franzosen vom 18. Oktober. Antreten darf er dann nicht mehr: Artikel 6 der französischen Verfassung erlaubt nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten, und Macron regiert seit Mai 2017. Die Proteste fallen damit in das letzte halbe Jahr eines Präsidenten, der einst ohne etablierte Partei im Rücken den Élysée-Palast eroberte.