Midterms 2026: Geld aus dunklen Quellen flutet den US-Wahlkampf

Demnach steuerten fünf sogenannte Super PACs bis zum 25. Oktober fast ein Drittel der parteiunabhängigen Wahlkampfausgaben bei. PAC steht für „politisches Aktionskomitee“. Diese Organisationen spielen eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Wahlkämpfen in den Vereinigten Staaten. Sie können Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und für Medienkampagnen oder Lobbyarbeit ausgeben, nicht aber Kandidaten direkt finanzieren.

Drei dieser fünf Super PACs stehen auf der Seite der Republikaner, und etwa zwei Drittel der ausgegebenen Milliarde Dollar dürften der Republikanischen Partei zugutekommen, insbesondere dank Spenden von Milliardären wie Elon Musk, einem engen Verbündeten von Präsident Donald Trump. Der reichste Mann der Welt allein spendete fast 450 Millionen Dollar (404,20 Mio. Euro) an republikanische Organisationen, unter anderem an den Senate Leadership Fund, den größten der Super PACs.

Bei den direkten Einzelspenden an Kandidaten in den am stärksten umkämpften Wahlkreisen liegen jedoch die Demokraten vorn. Kleinere Spender aufseiten der Demokraten haben offenbar ein großes Interesse, ihren Favoriten für Senat und Repräsentantenhaus zum Sieg zu verhelfen. Die komplizierten Wahlgesetze in den USA legen strenge Obergrenzen für Spenden Einzelner fest, während es für Super PACs keine Höchstsummen und praktisch keine Kontrollen gibt.