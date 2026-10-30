Midterms 2026: Was die US-Wahlen für Europa bedeuten

Sollte es so kommen, wäre das die stärkste parlamentarische Begrenzung Trumps. Die Demokraten könnten in beiden Parlamentskammern die Tagesordnung bestimmen, eigene Vorhaben auf den Weg bringen und die Regierung intensiver kontrollieren. Im Senat könnten sie zudem umstrittene Kandidaten für wichtige Ämter ablehnen. Für viele Gesetze wären dort allerdings in der Regel 60 von 100 Stimmen erforderlich, sodass die Demokraten auch Unterstützung aus dem republikanischen Lager bräuchten.

Für die europäischen Partner könnten sich in dem Szenario zusätzliche Möglichkeiten eröffnen, die Unterstützung für die Ukraine und die Zusammenarbeit in der NATO abzusichern. Konkrete Ansätze gibt es bereits: Der demokratische Senator Richard Blumenthal hat unter anderem einen höheren Finanzierungsrahmen für Ukraine-Hilfen und Maßnahmen zur schnelleren Produktion von Patriot-Abwehrraketen vorangetrieben.

Ein deutlicher Wahlerfolg der Demokraten könnte auch Republikaner dazu bewegen, sich häufiger von Trump abzusetzen. Gerade bei der NATO oder der Russland-Politik wären parteiübergreifende Mehrheiten für Europa wertvoll. Denn amerikanische Fähigkeiten etwa bei der Aufklärung und der Luftverteidigung können die Europäer kurzfristig nur begrenzt ersetzen.

In der Handelspolitik könnten beide Kammern gemeinsam versuchen, die Befugnisse des Präsidenten stärker zu begrenzen. Das könnte europäischen Unternehmen helfen, wenn dadurch überraschende neue Zölle erschwert würden.