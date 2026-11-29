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Es wird davon ausgegangen, dass die Migranten in Libyen in See gestochen waren. Die lange und gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zu den südlichen Küsten Griechenlands ist eine der am häufigsten genutzten Migrationsrouten nach Europa. Anfang dieses Monats wurden die Leichen von 22 Menschen in zwei Booten gefunden, die von Libyen nach Südgriechenland unterwegs waren.
Gemeinsam mit Österreich, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden gehört Griechenland zur "Gruppe der Umsetzer". Die fünf Länder planen Rückführungszentren für abgelehnte Asylwerber außerhalb der EU. Der erste dieser "Return Hubs" soll 2027 im ostafrikanischen Ruanda entstehen.
Migrants gather on the pier of the port following a rescue operation on the island of Crete, in the village of Kaloi Limenes, near Heraklion, on November 9, 2026. Twenty people have died over the weekend trying to reach Greece's island of Crete, which has become a main destination for migrants headed for the European Union, authorities said on November 9, 2026..Eight bodies were found on one boat and 12 on another, while some 40 people were rescued off both, the Greek coast guard said. (Photo by Costas METAXAKIS / AFP)