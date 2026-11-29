Es wird davon ausgegangen, dass die Migranten in Libyen in See gestochen waren. Die lange und gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer zu den südlichen Küsten Griechenlands ist eine der am häufigsten genutzten Migrationsrouten nach Europa. Anfang dieses Monats wurden die Leichen von 22 Menschen in zwei Booten gefunden, die von Libyen nach Südgriechenland unterwegs waren.

Gemeinsam mit Österreich, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden gehört Griechenland zur "Gruppe der Umsetzer". Die fünf Länder planen Rückführungszentren für abgelehnte Asylwerber außerhalb der EU. Der erste dieser "Return Hubs" soll 2027 im ostafrikanischen Ruanda entstehen.