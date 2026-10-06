ABO

Massiver ukrainischer Drohnenangriff auf Moskau

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem Drohnenangriff auf die Region Moskau sind laut russischen Behörden zwei Menschen getötet worden: einer davon ein 20-Jähriger in einem Dorf am Rand der Hauptstadt, sagte Regionalgouverneur Andrej Worobjow am Dienstag. Mehrere Häuser seien beschädigt worden. Es gebe neun Verletzte. Laut Agentur TASS wurde Moskau über Nacht mit 650 Drohnen attackiert. Es sei der zweitschwerste Angriff auf Moskau und Umgebung in den letzten zwei Jahren gewesen.

von

News auf Google bevorzugen

Sowohl die Ukraine als auch Russland haben in den vergangenen Monaten ihre gegenseitigen Angriffe auf zivile und industrielle Ziele verstärkt, darunter Energie-, Transport- und Hafeninfrastruktur sowie Schiffe im Schwarzen Meer. Moskau kündigte an, die Angriffe auf Infrastruktur auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mit dem Herannahen des Winters zu intensivieren.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Als Teil ihres Abwehrkampfes nimmt sie immer wieder auch Ziele im russischen Hinterland ins Visier. Russland beschießt das Hinterland des Nachbarn systematisch und setzt dazu Drohnen und Raketen ein. Bei den Attacken kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten zu Tode, Wohnhäuser und für die Bewohner lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört.

Am Montag waren durch russische Fliegerbomben in der ostukrainischen Großstadt Charkiw nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Die Ermittlungsbehörden sprachen von 59 Verletzten. Unter den Trümmern eines Wohnhauses wurde weiter nach möglichen weiteren Opfern gesucht.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Jacob Coxon befürchtet Kontrollverlust
Technik
KI-Experte wiederholt Warnung vor "Auslöschung der Menschheit"
Jacob Coxon befürchtet Kontrollverlust
Politik
KI-Experte erneuert Warnung vor "Auslöschung der Menschheit"
Einige Demonstranten legten Brände
Politik
Dutzende Festnahmen bei Schülerprotesten in Belgien
Am Bab al-Mandab
Politik
Jemens Regierungstruppen melden Erfolge am Roten Meer
Co-Pilot des Flydubai-Flugs hat bei Verhör ausgesagt
Politik
Flydubai-Copilot wollte Tel Aviver Flughafen treffen
EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos
Politik
EU-Kommission präsentiert Fahrpläne zur Erweiterung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER