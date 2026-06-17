Vermögenssteuer: Abfuhr für Marterbauer

In der SPÖ gilt der linke Ökonom als Star und auch darüber hinaus genießt er nicht zuletzt wohl aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und seines sachlichen Zugangs hohes Ansehen: Er ist das Regierungsmitglied, das über die besten Vertrauenswerte in der Bevölkerung verfügt.

Zu tun hat das vielleicht auch damit, dass er akzeptiert, dass in dieser Legislaturperiode keine Vermögens- bzw. Erbschaftssteuer möglich ist, wie er sie für notwendig erachten würde; dass er zur Kenntnis nimmt, dass eine solche mit Schwarzen und Pinken in der Koalition derzeit nicht zu machen ist und das so stehen lässt, ohne sich daran zu verbeißen.