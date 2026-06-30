EU-Armee: Europas Suche nach militärischer Selbstständigkeit

Noch ist die Idee einer Europäischen Armee weder ausgereift noch näher definiert. Was würde ein solcher Schritt für das immerwährend neutrale Österreich bedeuten – rechtlich und sicherheitspolitisch?
Der Bundeskanzler beschwor die Koalition vor einer Woche, die Wehrdienstreform rasch umzusetzen. Eine Lösung solle in den kommenden Wochen gefunden werden. Die ÖVP präferiert das von der Wehrdienstkommission empfohlene Modell der Verlängerung des Wehrdiensts auf acht Monate plus zwei Monate verpflichtende Milizübungen.
Parallel preschten dazu die NEOS mit einem eigenen Vorschlag vor: Die Partei will nach skandinavischem Vorbild auf Freiwilligkeit setzen. Das Bundesheer soll eine Mindestzahl an Grundwehrdienern definieren. Die SPÖ will den Präsenzdienst bei sechs Monaten belassen und zwei Monate verpflichtende Milizübungen einführen. Und was wäre, wenn die militärische Kleinstaaterei der EU in eine einheitliche Armee umgewandelt wird? Ein Überblick.
Was sagt die Rechtslage?
Auf den knapp 300 Seiten des Vertrags von Lissabon (Reform der EU-Verträge) findet sich vieles – eines jedoch nicht: die Erwähnung einer europäischen Armee. Für diese bräuchte es neue Verträge, die die 27 Mitgliedstaaten einstimmig ratifizieren müssten – beispielsweise per Referendum. Auch nationale Verfassungen müssten geändert werden.
Für Österreich würde eine EU-Armee einen zusätzlichen juristischen Drahtseilakt bedeuten. Die immerwährende Neutralität ist nur durch die „Irische Klausel“ mit Artikel 42 (EUBündnisfall) in Einklang zu bringen. Der Beitritt zu einem Militärbündnis würde eine Verfassungsänderung erfordern, die derzeit unwahrscheinlich ist. Auch das neutrale Zypern, Malta und Irland sind davon betroffen.
Welche Modelle gibt es?
Unter dem Schlagwort EU-Armee werden unterschiedliche Konzepte eines europäischen Militärbündnisses diskutiert. Am weitesten geht die Vision einer vollständig integrierten Armee, in der nationale Streitkräfte einem gemeinsamen EU-Kommando unterstellt und supranational eingesetzt werden. Ein weiteres Konzept schlägt eine zusätzliche EU-Truppe neben den bestehenden nationalen Armeen vor.
Bisher gibt es in dieser Form nur die EU-Battlegroups. Ein drittes Modell sieht die Stärkung der europäischen NATO-Säule vor. Sie würde bestehende Strukturen vertiefen – kein neues Bündnis schaffen. Auch eine „Spezialisierungsstrategie“, in deren Rahmen Nationen unterschiedliche Aufgabenbereiche übernehmen, ist Teil der Debatte.
Was ist der militärische Status quo der EU?
In Europa sind derzeit 32 Armeen größtenteils unabhängig voneinander organisiert (inklusive der Nicht-NATO-Staaten). Zwar zählt der Kontinent rund 1,4 Millionen aktive Soldatinnen und Soldaten, doch deren Schlagkraft leidet unter fragmentierten Kommandostrukturen.
Die europäische Verteidigung basiert auf der NATO und dem amerikanischen Nuklearschirm. Besonders in den Bereichen Aufklärung, Satellitentechnik und Cyberabwehr bleibt Europa stark von den USA abhängig. Gleichzeitig intensivierte die EU durch PESCO-Projekte ihre Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Auch der „Strategische Kompass“ definiert sicherheitspolitische Ziele bis 2030. Die neue „EU Rapid Deployment Capacity“ sieht eine schnell einsetzbare Truppe von 5.000 Soldatinnen und Soldaten vor.
Zudem plant die EU, bis 2030 rund 800 Milliarden Euro für Verteidigung zu mobilisieren. Ob das ausreicht, um strategische Autonomie zu erreichen, ist umstritten. Der europäische Rüstungsmarkt bleibt zersplittert, Beschaffungen erfolgen meist national statt gemeinsam, und zentrale Fragen – wie die nukleare Abschreckung – sind politisch kaum lösbar. Für Österreich bedeutet das: zunehmende Teilnahme an EU-Übungen und Projekten, aber weiterhin klare Grenzen durch Neutralität, Budget und Ausrüstung.
Woher kommt die Idee?
Die Idee einer EU-Armee ist deutlich älter als die EU selbst. Die Gründung einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft äußerte Winston Churchill schon in den 1950er-Jahren, die zugehörigen Verträge wurden von sechs Staaten unterzeichnet, bevor das Projekt in der französischen Nationalversammlung gekippt wurde und schließlich scheiterte.
70 Jahre und einige Verschiebungen in der Weltordnung später war es dann Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der mehr Souveränität der Europäer forderte: „Wir werden die Europäer nicht schützen, wenn wir uns nicht dazu entschließen, eine richtige europäische Armee zu haben.“ In Österreich machen sich vor allem die NEOS für die Idee einer EU-Armee stark.
Woran scheitert die Idee?
Dass die EU bisher auf kleinteilige Initiativen wie PESCO oder die Battlegroups statt auf ein einheitliches, souveränes Bündnis setzt, hat strukturelle, militärische und politische Gründe: Europas Sicherheit ist in die Strukturen der NATO eingebettet. Eine eigenständige EU-Armee würde Parallelstrukturen schaffen und die Leitlinie der NATO unterwandern. Hinzu kommt die politische Uneinigkeit der Mitgliedstaaten.
Für Österreich stellt sich zusätzlich das Neutralitätsproblem: Eine echte EU-Armee wäre faktisch ein Militärbündnis und damit kaum mit dem Neutralitätsgesetz vereinbar. Am gravierendsten ist jedoch das Demokratiedefizit. Über Krieg und Frieden entscheiden in den Mitgliedstaaten nationale Parlamente. Auf EU-Ebene fehlt eine vergleichbar starke demokratische Legitimation. Solange nicht geklärt ist, wer legitimiert Soldatinnen und Soldaten in den Einsatz schickt, bleibt die EU-Armee vor allem eine politische Vision.