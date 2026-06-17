Leonore Gewessler: „Das Ziel ist natürlich, wieder zu regieren“

Dass auch Gewesslers Vorgänger an der Spitze der Grünen, Werner Kogler, Milliardärssteuern gefordert und gegen die ÖVP nicht durchgesetzt hat, lässt Gewessler nicht gelten: „Es gibt einen großen Unterschied zu unserer Regierungszeit: Die SPÖ stellt den Finanzminister und die ÖVP will etwas – ein milliardenschweres Entlastungspaket für Unternehmen. Diesen Hebel hätte man bei den Budgetverhandlungen nutzen müssen. Ich habe nicht gesehen, dass die SPÖ das überhaupt versucht hätte. Im Gegenteil: Sie ist im Liegen umgefallen.“

Mit SPÖ und Grünen haben bei der Nationalratswahl aber genau jene Parteien Schiffbruch erlitten, die Reichensteuern fordern. Dennoch glauben die Grünen, jetzt damit wachsen zu können. „Ganz viele Menschen, die jeden Tag arbeiten gehen und mit ihren Steuern einen Beitrag zum Allgemeinwesen leisten, ärgert es massiv und zu Recht, dass manche Milliarden erben und dabei locker von den Zinsen leben können. Es gibt eine breite gesellschaftliche Mehrheit für mehr Gerechtigkeit. Diese Regierung macht Öffi-Tickets teurer, während sie gleichzeitig Milliarden für sinnlose Autobahnprojekte verpulvert. Sie kürzt bei den Mamas. Bei denen knattern die Taschenrechner, ob sich noch alles ausgeht, während bei den Porsches die Champagner-Korken knallen. Ich möchte gerne die politische Alternative sein, die an der Seite der Vielen steht.“

Dass sich Reichensteuern am Wahltag eher nicht lohnen? „Ich glaube, viele Menschen in diesem Land haben ein bisschen genug von Parteien, die sich nur darum kümmern, wo sie in den Umfragen liegen oder mit welcher Taktik sie nach vorne kommen. Es gibt ein großes Bedürfnis nach einer Politik, die ein Anliegen hat. All jene, die jetzt mit offenem Mund vor der Performance dieser Bundesregierung stehen, haben bei der nächsten Wahl eine Entscheidung zu fällen: Gehen sie den Weg der Wut oder schaffen wir Grüne es, eine hoffnungsvolle Alternative zu sein?“