Kopftuchverbot: VfGH-Entscheidung nicht vor Herbst

Gegen das Kopftuchverbot, das ab Herbst für Mädchen unter 14 an den Schulen gelten wird, liegen bereits zwei Klagen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH). Ein entsprechender Bericht der Kronen Zeitung wurde der APA am Mittwoch bestätigt.

Dass das Höchstgericht, das schon 2020 ein Verhüllungsverbot für Volksschülerinnen gekippt hat, bereits im Sommer eine Entscheidung treffen und das Gesetz noch vor Schulbeginn zu Fall bringen könnte, ist allerdings unwahrscheinlich.