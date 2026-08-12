Sachbearbeiter, JFK aus Linz oder Selbstdarsteller? So tickt Wolfgang Hattmannsdorfer

Im Gegensatz zu vielen anderen Politikern scheut sich Hattmannsdorfer nicht, das Wort Ideologie in den Mund zu nehmen – und zwar als Wert und nicht als Vorwurf ans politische Gegenüber. „Ich glaube, dass es zur Politik dazugehört, dass man ein starkes ideologisches Fundament hat. Ich erwarte von Politkern, dass sie ideologische Tiefwurzler, nicht Flachwurzler sind, denn am Ende des Tages musst du ja deine Entscheidungen von deinen Werten und Überzeugungen ableiten.“ Er könne, sagt Hattmannsdorfer, „extrem gut mit Leuten, die ideologisch weit entfernt sind, diskutieren“ und nennt als Beispiel Finanzminister Markus Marterbauer. „Solche Diskussionen sind ein Wesenszug der Demokratie. Gott sei Dank hat keine Partei hundert Prozent, weil die Gesellschaft ja auch nicht uniform ist.“

Hattmannsdorfers Wertefundament: „Ich bin ein Fan eines sehr schlanken Staats. Ich glaube, dass sich der Staat in zu vielen Bereichen einmischt und reguliert. Oberstes Ziel muss das Comeback von Leistungsbereitschaft und Wettbewerbsfähigkeit sein. Andere Teile der Welt sind erpicht, ihren Anteil am Wohlstand zu erhöhen und bereit, sich richtig reinzuhauen. Wir hingegen haben schon lange nicht mehr die Erbpacht auf Innovation und nicht mehr das Primat der besten Köpfe. Wir müssen uns ordentlich anstrengen, wenn wir unseren Wohlstand halten wollen. Als Wirtschaftsminister setze ich klar auf Fleiß und Leistung, auf Innovation und Exzellenz.“

Was er als Politiker erreichen wolle, lasse sich am Ende in Zahlen messen – beim BIP, bei den geleisteten Arbeitsstunden, bei der Exportquote, bei der Forschungs- und Entwicklungsquote. „Ich bin ein Fan davon, dass man ein klares Ziel hat und Leistungskennzahlen, die das Handeln messbar machen. Am Ende des Tages leben wir nämlich nicht von Sonntagsreden, sondern von Ergebnissen.“