2nd Opinion: Männer und Frauen

Männer und Frauen, das ist eine schwierige Sache. Unvermeidlich auch, weil ja die Erhaltung der Art derzeit noch davon abhängt, dass die beiden irgendwie zusammenkommen, die Frau und der Mann. Ein paar mächtige kalifornische Träumer sehen das anders und sehnen sich nach dem posthumanistischen Zeitalter, aber bis es soweit ist, werden wir die alten Probleme haben.

Diese Probleme sind für Frauen deutlich größer als für Männer, überall auf der Welt und auch bei uns im gelobten Land. Gut ist, dass die Probleme, die Frauen bei uns haben, weil sie Frauen sind, nicht mehr so groß sind, wie sie vor einigen Jahrzehnten waren. Schlecht ist, dass sie noch immer da sind und in manchen Bereichen auch wieder virulenter werden.

Das hat sicher auch mit dem Erstarken eines vormodernen Geschlechterverständnisses zu tun, das im Internet genauso wie in vielen Zuwanderermilieus vorherrscht und das Sicherheitsgefühl von Frauen im öffentlichen Raum vor allem der größeren Städte beeinträchtigt. Es hat aber auch damit zu tun, dass unter den sehr jungen Männern, was die Geschlechterverhältnisse betrifft, eine Rückkehr zum männlichen Überlegenheitsdenken der 50er- und 60er-Jahre oder sogar noch früherer Zeiten zu beobachten ist.