Kopftuchverbot: „Einschränkungen sind religiösen Menschen zumutbar“

Der vorliegende Entwurf für ein Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen trägt den Namen „Bundesgesetz zur Stärkung der Selbstbestimmung von unmündigen Mädchen an Schulen mittels Einführung eines Kopftuchverbots“. Die zuständige Ministerin Claudia Plakolm stellte bei der Präsentation den Kinderschutz in den Mittelpunkt ihrer Argumentation für eine solche Regelung. Welche Rechte sind hier neben dem Kinderschutz noch betroffen?

Aus Sicht der Betroffenen geht es um die Religionsfreiheit, und zwar sowohl der Eltern als auch der Kinder. Was aber oft missverstanden wird: Wir sprechen zwar von Religionsmündigkeit ab 14 Jahren. Aber auch Kinder unter 14 Jahren genießen Religionsfreiheit. Diese wird nicht von den Eltern für ihre Kinder ausgeübt. Was jedoch eine Rolle spielt, ist das Recht der Eltern auf Erziehung der Kinder. Dieses inkludiert auch die religiöse Erziehung.

Relevant ist zudem der Gleichheitssatz, der in der österreichischen Rechtsordnung eine herausragende Rolle spielt. Religionen, aber auch Burschen und Mädchen, müssen grundsätzlich gleich behandelt werden. Auch die Meinungsfreiheit und der Schutz des Privatlebens garantieren mir, mich so kleiden zu dürfen, wie ich es mag. Sie spielen aber eine untergeordnete Rolle.

Zugleich hat der Staat die verfassungsrechtliche Aufgabe der Schulorganisation, wobei Bildung und Erziehung auch die Vermittlung von Werten umfassen. Dies ergibt sich ebenso aus dem Völkerrecht. So sagt auch die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen: Schule ist mehr als Wissensvermittlung, es geht auch um die Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen Menschen. Ziele sind etwa Toleranz, Gleichberechtigung, Wahrung der Menschenrechte. Allerdings nennt die Kinderrechtskonvention auch kulturelle Identitäten – im Fall von migrantischen Kindern sowohl die Identität und die Werte des Aufnahmelands als auch die des Herkunftslands und der Eltern. Da kann es durchaus zu Konflikten kommen, denn der Staat muss Kinder auch schützen, etwa vor Indoktrination durch Lehrkräfte in der Schule, aber auch vor Zwang durch Dritte.

Was wiegt schwerer?

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates vollzieht sich im Rahmen der Verfassung. Die Grundrechte sind sozusagen die Leitmaximen. Daran muss sich der Gesetzgeber orientieren. Aber wir sehen natürlich auch miteinander in Konflikt geratende Grundrechtspositionen. Dem Recht auf Ausübung der Religion durch Tragen eines Kopftuchs kann das Recht auf Selbstbestimmung, auf Entfaltung und Entwicklung von insbesondere jungen Mädchen und somit deren Freiheit von Zwang entgegenstehen. Hier muss der Gesetzgeber prüfen, inwieweit er womöglich in die Religionsfreiheit und das Erziehungsrecht der Eltern eingreifen darf, um die Autonomie und den Schutz von jungen Mädchen vor kulturellen, ethischen, vielleicht auch sexuellen Zuschreibungen und Zwängen zu ermöglichen.