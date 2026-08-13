Geheimgeschäfte mit Russland: Hintermänner noch nicht gefasst

Hinzu kommt, dass das Unternehmen – anders, als es die DSN erscheinen lässt – offenbar nicht einzig und allein zur Umgehung von Sanktionen gegründet wurde. „Das ist keine Scheinfirma“, betonte Verteidiger Alexander Philipp im Schlussplädoyer. Scheingeschäfte werden meist dazu benutzt, um andere Geschäfte zu verschleiern. Sie wirken nach außen wie ein rechtlich wirksames Geschäft, erzielen aber keinen wirtschaftlichen Erfolg.

Vielmehr sei es darum gegangen, die 2019 gegründete Firma „am Leben zu erhalten“, argumentierte Philipp. Die Geschäfte mit Russland habe es bereits damals gegeben. Als nach dem Überfall auf die Ukraine Sanktionen von der EU verhangen wurden, umging man diese dann einfach.

Es handle sich also um ein sogenanntes Umgehungsgeschäft, erklärte der Verteidiger. Das klingt ähnlich, ist jedoch rechtlich anders als ein Scheingeschäft zu behandeln. Dabei geht es um eine bestimmte rechtliche Gestaltung mit der gesetzliche Vorschriften bewusst umgangen werden, in diesem Fall durch ‚Schleichwege‘ über Drittstaaten. „Aufgabe war es, Güter zu verkaufen und Geld zu verdienen“, sagte Philipp im Gerichtssaal. Dass das nicht in Ordnung war, sei aber völlig klar, hielt er fest.