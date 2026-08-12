Wie die ÖVP ihre Wähler an die FPÖ verliert

Der Schaden für sie bleibt. Wieder hat ein „Schwarzer“ das zum Ausdruck gebracht, was in Krisenzeiten gar nicht geht: Abgehobenheit sowie Machtausübung zum eigenen Nutzen und Vorteil, und sei es „nur“ zu dem der eigenen Partei oder eigener Leute.

Das ist schon bei den geplanten Gagenerhöhungen mitgeschwungen, die im November zum Abgang von Wirtschaftskammer Österreich-Präsident Harald Mahrer geführt haben, sowie bei der Mitwirkung von August Wöginger an der Bestellung eines ÖVP-Bürgermeisters zum Leiter eines Finanzamts; im Mai trug sie ihm eine (nicht rechtskräftige) Verurteilung ein und kostete ihn die Funktion des Klub obmanns. Es bestätigt für viele Wähler, dass einer wie Herbert Kickl daherkommen müsse, der sich anbietet, „die da oben“ abzustrafen und behauptet, dass er selbst allein Land und Leuten dienen würde.