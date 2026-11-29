Auch Berichte über Schutz-Infrastruktur an wichtigen Orten soll es demnach nicht mehr geben. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 haben beide Länder Dekrete militärischer Zensur erlassen. In der Ukraine werden die Medien insbesondere dazu angehalten, keine genaueren Informationen über die Schäden oder Orte russischer Angriffe zu veröffentlichen, da dies der russischen Armee bei der Planung zukünftiger Angriffe helfe.

Russland hat ähnliche Beschränkungen verhängt. Außerdem hat die Regierung von Kreml-Chef Wladimir Putin aber auch weite Teile der Berichterstattung und der öffentlichen Kommentare über den Krieg insgesamt unter Strafe gestellt. So ist es untersagt, die Offensive im Nachbarland als "Invasion" zu bezeichnen.

Vergangene Woche hatten russische Parlamentarier mehrere Gesetze für eine noch stärkere Zensur eingebracht. Nach Einschätzung der US-Denkfabrik Institute for the Study of War würde damit unter Androhung von Geld- und Gefängnisstrafen "unabhängige und nicht autorisierte Berichterstattung über die Folgen ukrainischer Angriffe" untersagt.

Die nun von Selenskyj für die Ukraine angeordneten Zensur-Maßnahmen wurden dem Dekret zufolge im vergangenen Monat bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats vorgeschlagen. Wie sie durchgesetzt werden sollen, wurde nicht ausgeführt. Dmytro Lytwyn, ein Berater Selenskyjs, räumte am Samstag ein, die Durchsetzung der Zensurvorgaben sei "kompliziert", weil "ein erheblicher Teil" der beanstandeten Berichte in anonymen Telegram-Kanälen veröffentlicht werde.