Kanada will erstes assoziiertes EU-Mitglied werden

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) steht einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas in der Europäischen Union „offen gegenüber“. „Ich finde, das ist ein interessanter Vorschlag, über den man reden kann“, sagte er der APA am Rande seines Besuchs am Donnerstag in Warschau zum Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Von Drohungen seitens US-Präsident Donald Trump solle man sich nicht beeindrucken lassen.

„Wir müssen in einer veränderten Welt, wo wir uns auf alte Bündnisse nicht mehr in der Form verlassen können, wie wir es ja selbstverständlich vorausgesetzt haben, und neue Bedrohungen dazugekommen sind, auch neue Partnerschaften, Allianzen und Formate der Zusammenarbeit überlegen“, sagte Stocker. Es komme für ihn auch „nicht so überraschend“, dass man „in einer Zeit, wo sich alle Umstände ändern“ auch neue Instrumente brauche, fügte er angesprochen auf Kritik hinzu, dass es in den EU-Verträgen keine assoziierte Mitgliedschaft gebe.

Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) begrüßt den Vorschlag. „Europa hat viele Länder an seiner Seite. Doch wir denken Zugehörigkeit bisher zu sehr in den Kategorien Vollmitglied oder Nichtmitglied. Ganz drin oder ganz draußen. Wer nicht reinpasst, bleibt ferner Nachbar“, kommentierte sie in einer Mitteilung vom Donnerstag. „Wir müssen Partnerschaften denken, die über die EU-Mitgliedschaft hinausgehen. Nicht als loses Umfeld, sondern als eine Art europäische Großfamilie.“

„Die Entwicklung mit Kanada zeigt, dass Europa weiterhin starke Partner in der Welt hat, mit denen wir die Beziehungen ausbauen müssen“, so der ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Reinhold Lopatka. Es gehe um eine Allianz von Staaten, die durch Werte wie die liberale Demokratie und Rechtsstaatlichkeit geeint sind, so Lopatka in einer Mitteilung. Man werde sehen, wie das Konzept eines „assoziierten EU-Mitglieds“ genau ausgestaltet sein wird. Sollte sich das Konzept bewähren, böten sich dafür weitere „zuverlässige Partnerstaaten“ wie Australien, Neuseeland, Südkorea oder Japan an.

Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht in der engeren Anbindung Kanadas an die EU „das richtige Signal zur richtigen Zeit“. „Gerade jetzt dürfen wir uns nicht abschotten, sondern müssen mit denjenigen Partnern enger zusammenarbeiten, die unsere Werte teilen“, reagierte Bauer.

Die USA sind mit Abstand Kanadas wichtigster Handelspartner. Aus dieser Abhängigkeit will sich Carney nun zumindest teilweise lösen und die Handelsbeziehungen seines Landes breiter aufstellen. Erste Verschiebungen sind bereits sichtbar: 2025 gingen Kanadas Exporte in die USA um 3,7 Prozent zurück, während die Ausfuhren in andere Länder um 11,1 Prozent zunahmen. Der Anteil der Nicht-US-Märkte an den kanadischen Exporten stieg damit auf den höchsten Stand seit mehr als vier Jahrzehnten, wie das kanadische Statistikamt mitteilte.