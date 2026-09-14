Leitartikel: 43,8 Prozent sind kein Missverständnis

Sachsen-Anhalt hat 2,12 Millionen Einwohner, knapp 1,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. Das reicht für eine eigentümlich herablassende Rechnung aus Westsicht in der Wochenzeitung „Die Zeit“: nur 1,7 Millionen. Nicht der Rede wert. Als wäre ein Wahlergebnis schon deshalb weniger ernst zu nehmen, weil es in einem kleinen Bundesland zustande kommt. Klein genug zum Ignorieren, groß genug für den Weltuntergang. Auch das bleibt nach der Wahl übrig. Und in den Köpfen hängen. Denn schon am Montagmorgen wandert der Blick wieder nach Berlin.

Seltener lautet die Frage: Was bedeutet dieses Ergebnis für die Menschen in Sachsen-Anhalt – für jene, die AfD gewählt haben, aber auch für jene, die es nicht getan haben? Sie verschwinden in der Erzählung über die AfD-Wähler. Stattdessen fällt zuverlässig jener Satz, der nach Wahlerfolgen der AfD im Osten längst zum Ritual geworden ist: Wir müssen den Menschen besser zuhören. Wie oft eigentlich noch? Im 36. Jahr der deutschen Einheit hat auch dieser Satz etwas Herablassendes. Als hätten Ostdeutsche weniger politische Überzeugungen als Sorgen, Kränkungen und Gefühle, die Politiker, Journalisten und Sozialwissenschafter erst entschlüsseln müssten.

Aber vielleicht wollen diese Menschen nicht schon wieder verstanden werden. Vielleicht wollen sie Widerspruch erhalten, überzeugt, vertreten und ernst genommen werden. Umgekehrt lässt sich natürlich nicht jede politische Entscheidung im Osten mit dem Hinweis auf 1990 erklären. Wer AfD-Wähler ausschließlich als Opfer von Treuhand, Transformation, Abwanderung oder mangelnder Anerkennung betrachtet, nimmt ihnen am Ende genau das, was 1989 erkämpft wurde: politische Selbstbestimmung.

Am Ende bleibt eine Frage übrig: Was hat Deutschland eigentlich über seinen Osten gelernt? Offenbar nicht genug. Viel Zeit für neue Erkenntnisse bleibt nicht. Am 20. September wird in Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Dann ziehen die Kameras weiter nach Schwerin und Rostock. Wieder wird nach dem „ostdeutschen Wähler“ gesucht, nach seiner Wut, seinen Ängsten, Russland und Migration gefragt. Wieder wird der Osten für ein paar Tage sehr wichtig sein. Bis die Stimmen ausgezählt sind.