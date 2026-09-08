Netanyahu wegen Bericht über Warnung vor Hamas-Angriff unter Druck

Die radikalislamische Palästinenserorganisation plane einen größeren Einsatz, habe Nahyan Netanyahu gesagt. Netanyahus Büro bezeichnete den Bericht der linksgerichteten Zeitung als „absolute Lüge“. In der Stellungnahme wurde dementiert, dass Netanyahu in dem genannten Zeitraum überhaupt mit Nahyan gesprochen habe.

Die israelische Opposition übte allerdings scharfe Kritik an dem langjährigen Regierungschef, der sich bei der Parlamentswahl am 27. Oktober eine weitere Amtszeit sichern will. „Netanyahu hat Dutzende Warnungen vor dem 7. Oktober erhalten und hat sie alle ignoriert“, erklärte der israelische Ex-Generalstabschef und Netanyahus schärfster Rivale im Kampf um das Ministerpräsidentenamt, Gadi Eisenkot, am Dienstag im Onlinedienst X.

Der ehemalige Ministerpräsident Naftali Bennett warf Netanyahu vor, er trage „persönliche und direkte Verantwortung“ für die vielen Todesopfer des 7. Oktober 2023. Der Regierungschef könne daher „nicht einmal eine Minute länger in seinem Amt bleiben“.