Politik, Monarchie, Geografie: So tickt Kanada

Bei der Beziehung zu den indigenen Völkern – den First Nations, Inuit und Métis – handelt es sich um ein wichtiges politisches Thema in Kanada. Die Geschichte des Landes lässt sich deshalb nicht auf die britische und französische Kolonialisierung reduzieren. Die Europäer trafen auf Ureinwohner, die dort seit Tausenden Jahren lebten. Von ihnen stammt der Name: „Kanata“ bedeutete wohl Dorf oder Siedlung. Die kanadische Verfassung von 1982 erkennt in Abschnitt 35 ausdrücklich die Rechte der indigenen Völker an.

Bei der Aufarbeitung des Umgangs mit den Indigenen spielen die sogenannten Residential Schools eine wichtige Rolle. In diesen kirchengeführten Internatsschulen wurden indigene Kinder vom 19. Jahrhundert bis zur Schließung Mitte der 1990er-Jahre über Jahrzehnte von ihren Familien getrennt. Sie sollten ihre Sprache und Kultur aufgeben und sich an die kanadische Mehrheitsgesellschaft anpassen. Die kanadische Wahrheits- und Versöhnungskommission bezeichnete diese Politik in ihrem Abschlussbericht von 2015 als kulturellen Genozid. Die Folgen wirken nach ihren Erkenntnissen bis heute nach.