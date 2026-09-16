Simona Mohamsson: Palästinenser-Tochter mit Davidstern

Simona Mohamsson wurde 1994 in Hamburg geboren. Ihr Vater ist Palästinenser, ihre Mutter Libanesin. Als sie acht Jahre alt war, zog die Familie nach Schweden und ließ sich in Överlida nieder. Heute ist Mohamsson Vorsitzende der schwedischen Liberalen sowie Bildungs- und Integrationsministerin.

Als sie im Juni 2025 zur Parteichefin gewählt wurde, war sie die erste Person arabischer Herkunft an der Spitze einer schwedischen Partei, und die Erste in ihrer Familie mit einem Universitätsabschluss. Die Familie hieß ursprünglich Mohammed. Nach der Übersiedlung änderte der Vater den Familiennamen in Mohamsson, um die Verbindung zwischen Herkunft und neuer Heimat auszudrücken.