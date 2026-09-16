Lobbyismus in Brüssel: Wie 29.000 Interessenvertreter die EU beeinflussen

Die belgische Hauptstadt ist Europas Zentrum der Macht, hier werden die Leitlinien für den größten Binnenmarkt der Welt festgelegt, hier geht es um Politik, die Auswirkungen auf das Leben von etwa 450 Millionen Menschen hat. Kein Wunder, dass Brüssel nach Washington weltweit der zweitgrößte Tummelplatz für Lobbyisten ist. Im EU-Transparenzregister sind derzeit 17.211 Lobby-Organisationen eingetragen, zu den jüngsten Neuzugängen zählen etwa eine indische gemeinnützige Organisation, die sich für die Stärkung benachteiligter Personen einsetzt, ein britisches Unternehmen, das sich auf Investitionen in Naturkapital spezialisiert hat oder der österreichische Carbon Cycle Circle, der sich für einen nachhaltigen Kohlenstoffkreislauf einsetzt.

Es gibt kaum eine Gruppe, die in Brüssel nicht vertreten ist, von Wirtschaftsund Umweltverbänden über Arbeitnehmerorganisationen, Denkfabriken, Autound Chemieindustrie, Internetkonzernen bis zur mächtigen Agrarlobby – alle sind sie da. Und alle versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen. Das ist prinzipiell weder böse noch verwerflich. Es ist legitim und oft sogar nützlich, da die Interessengruppen über eine große Expertise in ihrem Fachbereich verfügen. Generell aber denken viele beim Begriff Lobbyismus an Skandale, Hinterzimmer-Mauscheleien und gekaufte Gesetze. Tatsächlich ist das Wort, das ursprünglich vom lateinischen „labium“, also „Vor“- oder „Wartehalle“, abstammt, schon seit Langem negativ besetzt.

Schuld daran ist eine überlieferte Anekdote aus dem Jahr 1829: Die Lobby des Willard Hotels in Washington war ein beliebter Treffpunkt für Abgeordnete und Wirtschaftsvertreter. Als eines Tages der damalige US-Präsident Ulysses Grant die Treppe in die Lobby hinabstieg, soll er nicht erfreut gewesen sein über die dort wartenden Geschäftsleute, die alle etwas von ihm wollten. Der Präsident soll sie mit „those damned lobbyists“ beschimpft haben.

Heute ist der Lobbyismus ein Milliardengeschäft, vor allem in der Tech-Industrie sind die Ausgaben, die dafür sorgen sollen, dass die eigenen Interessen umgesetzt werden, deutlich gestiegen. Lag die von der Branche in die Lobbyarbeit investierte Summe im Jahr 2001 noch bei 97 Millionen Euro, sind es heute bereits 151 Millionen Euro.