John Bolton bekennt sich in Dokumentenaffäre schuldig

Trump zieht seit seinem erneuten Amtsantritt vor gut 15 Monaten juristisch gegen eine Reihe von Widersachern zu Felde. Bolton ist der erste, der ein Schuldgeständnis ablegte. Das US-Justizministerium hatte Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater (2018 bis 2019) im Oktober in 18 Punkten angeklagt. Bolton bekannte sich nun in einem der Anklagepunkte schuldig: dem Zurückhalten geheimer Regierungsinformationen. Auf die Frage des Bezirksrichters, ob er schuldig sei, sagte Bolton laut "Washington Post": "Das bin ich, Euer Ehren, und es tut mir leid."

Bolton willigte demnach zudem in die Zahlung von 2,25 Millionen Dollar (fast zwei Millionen Euro) ein. Die Anklage hatte bis zu fünf Jahre Haft für Bolton gefordert. Mit dem Schuldeingeständnis und der Geldstrafe entgeht er nun dem Gefängnis.

Bolton war während Trumps erster Amtszeit ab April 2018 Nationaler Sicherheitsberater im Weißen Haus. Trump feuerte ihn nach weniger als eineinhalb Jahren wegen starker Meinungsverschiedenheiten. Bolton vertrat damals unter anderem gegenüber dem Iran und Nordkorea eine deutlich härtere Linie als der US-Präsident.

Im Juni 2020 veröffentlichte Bolton dann ein Buch über seine 17 Monate als Nationaler Sicherheitsberater, in dem er Trump attackierte und ihm vorwarf, für das Präsidentenamt "untauglich" zu sein. Nach der Rückkehr des Immobilienmoguls ins Weiße Haus gab Bolton wiederholt Interviews, in denen er Trumps Kurs scharf kritisierte, etwa seine Annäherung an Russland und den möglichen Rückzug der USA aus der NATO.