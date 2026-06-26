ABO

Russische Behörden rufen Ausnahmezustand auf Krim aus

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Massive Angriffe auf Infrastruktur der Krim (Archivbild)
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die von Russland eingesetzten Behörden auf der Halbinsel Krim rufen den Ausnahmezustand aus. Die Maßnahme solle bei der Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen, erklärt der von Russland eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Freitag. In ihrem Verteidigungskrieg gegen die russische Armee tut die Ukraine alles, um die 2014 von Russland besetzte und annektierte Krim zu isolieren. Sie attackiert russische Nachschubwege, die Energie-Infrastruktur und Militärfahrzeuge.

von

Mit den Drohnen-Angriffen hat damit nicht nur Moskaus Truppen in Bedrängnis gebracht, sondern auch die Menschen auf der Schwarzmeer-Halbinsel. Es gibt immer wieder Stromabschaltungen, der Verkauf von Kraftstoffen an Privatpersonen und für Fahrzeuge von Unternehmen wurde eingestellt. Mit den Angriffen will die Ukraine Bedingungen schaffen, "die Russland dazu zwingen, sich für den Frieden zu entscheiden", so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Magdeburg-Attentäter zu Höchstrafe verurteilt
Politik
Höchststrafe für Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt
Politik
Russland meldet massive ukrainische Angriffe auf Moskau
Kiew will ein Ende des Krieges erzwingen
Politik
Selenskyj billigt 40-tägige Offensive gegen Russland
Die Waffen sollen endlich schweigen
Politik
Israel tötet sechs Hisbollah-Kämpfer im Südlibanon
Bijan Moini von der Gesellschaft für Freiheitsrechte
Politik
Gutachten: Chancen für AfD-Verbotsantrag stehen gut
Supreme Court gibt Präsident Trump recht
Politik
US-Höchstgericht ebnet Weg für Massenabschiebung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER