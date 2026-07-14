Israel vs. Türkei: Die nächste große Rivalität im Nahen Osten

Israels Krieg im Iran ist nur der jüngste Grund zur Besorgnis für die Türkei. Sie lehnt Interventionen dort seit langem ab, da sie den Zusammenbruch des iranischen Staates, eine neue Flüchtlingskrise an ihren Grenzen sowie Störungen des Handels und der Energielieferungen befürchtet. Sie befürchtet aber auch, dass das iranische Regime, zu dem sie überwiegend herzliche Beziehungen unterhält, durch ein israelfreundliches Regime ersetzt werden könnte.

Die Türkei ärgert sich zudem über die israelische Unterstützung für kurdische bewaffnete Gruppen in Syrien, im Iran und im Irak. Amerikanische und israelische Pläne, kurdische Kämpfer in den Krieg einzubeziehen, bestätigten die schlimmsten Befürchtungen der Türkei. Ein persönliches Eingreifen von Erdogan soll dazu beigetragen haben, Donald Trump davon zu überzeugen, diese Idee ad acta zu legen.

Israels Ausbau der Zusammenarbeit mit Griechenland und Zypern, der darauf abzielt, den Einfluss der Türkei im östlichen Mittelmeer einzudämmen, ist eine weitere Quelle von Spannungen. Die drei Länder haben den Austausch von Geheimdienstinformationen sowie Marine- und Luftwaffenübungen intensiviert und Pläne zum Schutz der Offshore-Energieinfrastruktur erörtert. In den letzten Jahren erklärte sich Israel bereit, Griechenland mit Präzisionsraketenwerfern und Zypern mit Luftabwehrsystemen zu beliefern. Die Türkei hingegen beharrt verstärkt auf ihren Ansprüchen auf umstrittene Gewässer im Mittelmeer und die darunter liegenden Gasfelder.