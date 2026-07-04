250 Jahre USA: Die seltsamen Herren der Revolution

Aus Sicht der britischen Krone war es Hochverrat. Im Falle einer Niederlage drohte eine grausame Hinrichtung: hängen, ausweiden und vierteilen (hanged, drawn and quartered). Fünf Unterzeichner wurden tatsächlich gefangen genommen und auf Gefängnisschiffen und in Kerkern brutal gefoltert. Mehr als ein Dutzend verloren ihre Häuser, ihre Besitztümer und die Plantagen, die von britischen Truppen geplündert oder niedergebrannt wurden. Neun der Unterzeichner starben während des Unabhängigkeitskriegs. Zwei wurden später Präsident, Thomas Jefferson und John Adams.

Die 56 Unterzeichner waren keine Revolutionäre. Unter ihnen waren Anwälte, Kaufleute, Schmuggler, Plantagenbesitzer, ein Richter und ein Musiker. Der jüngste war der 26-jährige Edward Rutledge aus South Carolina. Er wurde von den Briten gefangen genommen und ein Jahr im Gefängnis gefoltert.

Der älteste war der 70-jährige Benjamin Franklin, ein Verleger und Erfinder, der mit dem gefährlichen Drachen-Experi­ment den Blitzableiter erfand. 41 stammten aus englischen, acht aus schottischen, vier aus irischen Familien, einige waren walisischer und französischer Herkunft.

Die Unterschrift von John Hancock ist größer als alle anderen. Er wolle so groß unterzeichnen, dass der britische König es auch ohne Brillen sehen könne, kommentierte er seine Unterschrift. Bis heute existiert das Sprichwort: „Setze deinen Hancock darunter“ – als Aufforderung, ein Dokument zu unterzeichnen.

Autor der Unabhängigkeitserklärung war der 33-jährige Thomas Jefferson, die er in einem kleinen gemieteten Raum in Philadelphia verfasste, und er schrieb den berühmtesten Satz der amerikanischen Geschichte: „Alle Menschen sind gleich geschaffen.“ Er selbst besaß allerdings mehr als 600 Sklaven.

Symbolfigur der Staatsgründung war George Washington, von 1789 bis 1797 der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Nach dem Sieg über die Briten – er war Oberbefehlshaber der Kontinentalarmee – hätte er sich selbst zum König ausrufen können. Er verzichtete darauf und unterzeichnete 1787 eine Verfassung mit einem auf Zeit gewählten Präsidenten, und schuf damit die Grundlage aller zukünftigen republikanischen Demokratien.