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Iran meldet Angriff auf Jordanien mit zehn Raketen

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Jordanien ist wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden
©APA/APA/AFP/LEILA GORCHEV
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Jordanien ist wieder Ziel von iranischen Raketenangriffen geworden. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten am Donnerstag zehn ballistische Raketen auf den jordanischen Militärstützpunkt Azraq ab, wie sie über staatliche Medien mitteilten. Die jordanischen Streitkräfte schossen nach eigenen Angaben acht der Raketen ab. Durch die Abfangmaßnahmen seien Trümmerteile niedergegangen. Laut den Streitkräften sei aber niemand verletzt worden und keine Sachschäden entstanden.

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Der Iran hatte bereits im Juni US-Stützpunkte in Jordanien angegriffen, nachdem das US-Militär Ziele im Iran attackierte. Jordanien ist ein enger Verbündeter der USA. Die US-Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman rief US-Staatsbürger wegen Berichten über Raketen, Drohnen oder Flugkörper dazu auf, sich umgehend in geschützte Bereiche zu begeben und in Gebäuden zu bleiben. Die Warnung gelte landesweit.

Nutzer in den sozialen Medien hatten zuvor über den Start von Raketen aus mehreren iranischen Provinzen berichtet. Ballistische Raketen seien etwa nahe der iranischen Stadt Urmia im Nordwesten und aus dem Landeszentrum abgefeuert worden, hieß es.

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