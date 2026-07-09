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Irans oberster Führer Khamenei wird beerdigt

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Ali Khamenei wird in Heimatstadt bestattet
©APA/APA/AFP/AHMAD AL-RUBAYE
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Mehr als vier Monate nach seiner Tötung soll Irans Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei beerdigt werden. Die Beisetzung ist an diesem Donnerstag im Imam-Reza-Heiligtum seiner Heimatstadt Mashhad geplant, dem wichtigsten Zentrum des schiitischen Islams im Iran. Die Bestattung selbst erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die öffentlichen Trauerfeiern hatten am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran begonnen.

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Millionen Anhänger folgten dem früheren geistlichen und weltlichen Oberhaupt, der die Islamische Republik mit harter Hand regiert hatte. Unterdessen wurde spekuliert, ob sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten erstmals öffentlich seit Beginn des Iran-Kriegs auftritt. Ali Khamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde.

An Iraqi flag flutters next to a poster of Iran's slain supreme leader Ali Khamenei, a day before his funeral procession in the holy Iraqi city of Karbala on July 7, 2026. Following the ceremonies in Tehran, the body of Khamenei will be taken to Najaf and Karbala before his burial on July 9 at the shrine of Imam Reza in the northeastern Iranian city of Mashhad, his birthplace. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)

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