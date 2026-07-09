Irans oberster Führer Khamenei wird beerdigt

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Millionen Anhänger folgten dem früheren geistlichen und weltlichen Oberhaupt, der die Islamische Republik mit harter Hand regiert hatte. Unterdessen wurde spekuliert, ob sein Sohn und Nachfolger Mojtaba Khamenei im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten erstmals öffentlich seit Beginn des Iran-Kriegs auftritt. Ali Khamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Teheran getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis Anfang April eine Waffenruhe vereinbart wurde.
An Iraqi flag flutters next to a poster of Iran's slain supreme leader Ali Khamenei, a day before his funeral procession in the holy Iraqi city of Karbala on July 7, 2026. Following the ceremonies in Tehran, the body of Khamenei will be taken to Najaf and Karbala before his burial on July 9 at the shrine of Imam Reza in the northeastern Iranian city of Mashhad, his birthplace. (Photo by AHMAD AL-RUBAYE / AFP)