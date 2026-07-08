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USA fliegen neue Angriffe auf den Iran

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Dieses Archivbild zeigt Explosionen bei Bandar Abbas von der Vornacht
©APA/APA/AFP/Archiv/-
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US-Streitkräfte haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden iranische Ziele angegriffen. Damit solle die Fähigkeit des Iran geschwächt werden, "die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu bedrohen", erklärte das zuständige US-Kommando CENTCOM auf X. Präsident Donald Trump hatte die mit dem Iran vereinbarte Feuerpause am Rande des NATO-Gipfels für beendet erklärt und die neuen Angriffe angeordnet. Trotzdem glaubt er, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.

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Die USA zögen den Iran für die jüngsten ungerechtfertigten Aggressionen gegen die Handelsschifffahrt und zivile Besatzungen in einer wichtigen internationalen Wasserstraße zur Rechenschaft. Die iranische Luftabwehr bekämpfte unterdessen nahe der Stadt Bandar Abbas feindliche Ziele, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr meldet. Außerdem seien in der Nähe von Konarak und Chabahar Explosionen zu hören gewesen.

This frame grab made from a UGC video footage of an unknown source posted on social media on July 8 show explosions going off in Iran's major port city of Bandar Abbas. The United States launched extensive strikes on Iran over attacks on ships in the vital Strait of Hormuz, triggering a wave of reprisals on July 8 that Iran's Guards said targeted US bases in the Gulf. Both sides reported hitting dozens of targets in renewed hostilities, which have placed fresh strain on an interim deal to end the Middle East war and pushed oil prices to their highest level in two weeks. (Photo by various sources / AFP) /

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