USA fliegen neue Angriffe auf den Iran

US-Streitkräfte haben zum zweiten Mal binnen 24 Stunden iranische Ziele angegriffen. Damit solle die Fähigkeit des Iran geschwächt werden, "die Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormuz zu bedrohen", erklärte das zuständige US-Kommando CENTCOM auf X. Präsident Donald Trump hatte die mit dem Iran vereinbarte Feuerpause am Rande des NATO-Gipfels für beendet erklärt und die neuen Angriffe angeordnet. Trotzdem glaubt er, dass der Konflikt zeitnah wieder beigelegt werde.

von APA