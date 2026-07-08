USA fliegen neue Angriffe auf den Iran

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Die USA zögen den Iran für die jüngsten ungerechtfertigten Aggressionen gegen die Handelsschifffahrt und zivile Besatzungen in einer wichtigen internationalen Wasserstraße zur Rechenschaft. Die iranische Luftabwehr bekämpfte unterdessen nahe der Stadt Bandar Abbas feindliche Ziele, wie die iranische Nachrichtenagentur Mehr meldet. Außerdem seien in der Nähe von Konarak und Chabahar Explosionen zu hören gewesen.
This frame grab made from a UGC video footage of an unknown source posted on social media on July 8 show explosions going off in Iran's major port city of Bandar Abbas. The United States launched extensive strikes on Iran over attacks on ships in the vital Strait of Hormuz, triggering a wave of reprisals on July 8 that Iran's Guards said targeted US bases in the Gulf. Both sides reported hitting dozens of targets in renewed hostilities, which have placed fresh strain on an interim deal to end the Middle East war and pushed oil prices to their highest level in two weeks. (Photo by various sources / AFP) /