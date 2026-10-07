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Houthis greifen Saudi-Arabien mit ballistischen Raketen an

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Immer wieder Attacken
©Afp, AHMAD AL-BASHA, APA
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Saudi-Arabien hat am Mittwoch nach Militärangaben einen Raketenangriff der jemenitischen Houthi-Miliz abgewehrt. Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Houthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden, teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das im Jemen an der Seite der Regierung gegen die Houthi-Miliz kämpft. Die Koalition habe die Abschussplattform bei Sanaa entdeckt und werde sie zerstören.

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Zuvor hatte er mitgeteilt, dass eine von der Houthi-Miliz in Richtung der im Süden des Landes gelegenen Stadt Khamis Mushait abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden sei. Er fügte hinzu, in Sanaa sowie den Provinzen Saada und Amran befänden sich die Ausgangspunkte der Raketenbedrohungen durch die Houthi-Miliz. Die Koalition werde weiterhin Raketen unschädlich machen und deren Abschussstellen zerstören.

Außerdem attackierten Houthi-Rebellen Mittwochfrüh den internationalen Flughafen der südjemenitischen Stadt Aden mit ballistischen Raketen und Drohnen. Eine Rakete schlug wenige Minuten vor der geplanten Landung einer Maschine aus Kairo nahe der Start- und Landebahn ein, wie das jemenitische Verkehrsministerium mitteilte. Die Behörden leiteten die Maschine nach Jeddah in Saudi-Arabien um.

Houthi-Sprecher Yahya Saree erklärte am Dienstag, die Miliz kontrolliere weiterhin sämtliche Gebiete, die sie im vergangenen Monat erobert habe. Außerdem habe die Miliz in den vergangenen Stunden Dutzende Angriffe auf Regierungstruppen in den jemenitischen Regionen al-Jauf und Marib ausgeführt und zugleich die Region Taiz angegriffen.

Die pro-iranische Houthi-Miliz kontrolliert bereits seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Saudi-Arabien unterstützt die jemenitischen Regierungstruppen im Kampf gegen die Miliz. Im September hatten die Houthis die Kontrolle über große Teile der westjemenitischen Küste übernommen. Sie griffen zudem verstärkt Tanker, Ölanlagen und Flughäfen in Saudi-Arabien an.

Nach UNO-Angaben sind wegen der heftigen Kämpfe inzwischen mehr als 200.000 Menschen auf der Flucht. Die Zahl der Vertriebenen ist seit Mitte September von zuvor 76.000 sprunghaft angestiegen, wie die Internationale Organisation für Migration (IOM) mitteilte. Die IOM bezeichnet die Lage als alarmierend.

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