Mit einem Festakt im Parlament feiern Österreichs Grüne am Freitag das 40-jährige Jubiläum ihres erstmaligen Einzugs in den Nationalrat. Bei der Wahl am 23. November 1986 nahm die gerade erst gegründete "Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau" die Vier-Prozent-Hürde und gewann acht Mandate. Seither sind sie durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.
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Gefeiert wird das Jubiläum in Sitzungssaal des Nationalrats. Bundessprecherin Leonore Gewessler begrüßt, als Festredner hat sich Bundespräsident und Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen angesagt. Und auch ein weiterer hochrangiger Grüner hat Grund zum Feiern: Werner Kogler, Vorgänger Gewesslers an der Spitze, hat just am Tag der Partei-Jubiläumsfeier seinen 65. Geburtstag.