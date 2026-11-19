Mit einem Festakt im Parlament feiern Österreichs Grüne am Freitag das 40-jährige Jubiläum ihres erstmaligen Einzugs in den Nationalrat. Bei der Wahl am 23. November 1986 nahm die gerade erst gegründete "Grüne Alternative - Liste Freda-Meissner-Blau" die Vier-Prozent-Hürde und gewann acht Mandate. Seither sind sie durchgehend zumindest in einer der beiden Parlamentskammern vertreten. Zwar flogen sie 2017 bis 2019 aus dem Nationalrat, blieben in dieser Zeit aber im Bundesrat.

von APA